Экс-разведчик Риттер заявил, что российские войска сожгут танки Challenger 2 в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Поставленные Лондоном на Украину танки Challenger 2 будут с легкостью уничтожены российскими войсками. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

— Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк, — заявил Риттер.

Он добавил, что российским войскам по силам уничтожить любую западную технику, которую использует украинская армия. При этом он предположил, что использование ВСУ снарядов с обедненным ураном не принесет им ничего, кроме вреда, поскольку загрязнение территорий будет схожим с чернобыльской катастрофой.

Ранее Скотт Риттер заявил, что у России хватит сил для разгрома украинской армии уже к осени. Он добавил, что не видит ни единого шанса на поражение Москвы.