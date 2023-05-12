Глава Амурской области Василий Орлов поручил разработать меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом

В Приамурье введут новые меры поддержки для владельцев домов, желающих перейти на отопление газом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Амурской области введут новые меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом. Помощь от государства также получат компании, собирающиеся строить в регионе газовые АЗС. Об этом глава Приамурья Василий Орлов сообщил в ходе совещания по вопросам газификации частных домов и развития рынка газомоторного топлива.

«Нужно разработать программу господдержки населения при приобретении оборудования для газификации домов, опираясь на опыт других субъектов. МинЖКХ необходимо просчитать объем финансирования на ближайшие три года», - поручил губернатор Василий Орлов.

Глава региона отметил: дополнительные меры поддержки могут стать стимулом и для развития в регионе транспорта, работающего на сжиженном природном газе. «Минэконому дано поручение - проработать возможность предоставления участков в аренду без торгов под строительство КриоАЗС и автомобильных газонаполнительных станций. Освобождение от уплаты налога на имущество и применение налогового вычета по налогу на прибыль для компаний, переоборудовавших транспорт для использования газомоторного топлива. К таким же организациям можно применить и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения», - подчеркнул губернатор.

Новые меры поддержки дополнят уже существующие в Приамурье преференции для компаний и частных автовладельцев. Так, региональное правительство освободило от уплаты налога на имущество автомобильные газонаполнительные станции. Не платят налог на прибыль компании, продающие в розницу газ для заправки автомобилей. А в апреле этого года областной парламент принял закон, отменяющий транспортный налог для владельцев автомобилей, работающих на сжиженном природном газе.