Губернатор Александр Цыбульский показал главе Росрыболовства центр развития аквакультуры САФУ

Александр Цыбульский и Илья Шестаков посетили центр развития аквакультуры САФУ им. М.В. Ломоносова. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Предприятия аквакультуры Архангельской области выращивают более 300 тонн рыбы в год. Для этого направления требуются современные квалифицированные кадры, которые теперь будут готовить в регионе. Об этом губернатор Александр Цыбульский рассказал главе Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову во время визита в центр развития аквакультуры САФУ им. М.В. Ломоносова. Развитие аквакультуры в российской Арктической зоне стало одной из главных тем конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске 11–12 мая.

Центр был создан на базе Северного (Арктического) федерального университета весной 2022 года. Инициатором проекта стал НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», его поддержали правительство Архангельской области и представители бизнес-сообщества. Главная задача центра - изучение и выращивание объектов аквакультуры на севере России. Ученые будут испытывать технологии разведения различных видов рыб в установках замкнутого водоснабжения. Специалистов для этой отрасли САФУ также собирается готовить самостоятельно. С сентября 2023 года в Высшей школе рыболовства и морских технологий открывается новая программа бакалавриата «Водные биоресурсы и аквакультура».

«На сегодняшний день предприятия аквакультуры региона выращивают уже более 300 тонн рыбы в год, поэтому эти специалисты точно будут очень востребованы, - отметил Александр Цыбульский. - Эта современная отрасль требует специалистов, готовых к работе на высокотехнологичных судах, которые строятся на верфях, а это действительно уже компьютеризированные плавающие фабрики».