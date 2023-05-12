Медведев предположил, что Зеленский совершит самоубийство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Гитлера и совершить самоубийство.

“Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда”, – написал Медведев у себя в телеграм-канале.

Напомним, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер также считает, что украинский лидер повторит судьбу Адольфа Гитлера после предстоящего сокрушительного поражения.

Также недавно бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после разгрома украинской армии и НАТО в ходе конфликта на Украине Владимира Зеленского в лучшем случае ждет изгнание, так как вместо обещанного своим избирателям "мира" он развернулся на 180 градусов и показал свою "лживость".