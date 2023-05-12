Путин продлил на год срок пребывания на госслужбе трем высокопоставленным дипломатам Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил срок пребывания на государственной службе на год трем российским дипломатам. Об этом стало известно из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что срок гражданской госслужбы сверх установленного возраста пребывания продлен на год для заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, гендиректора МИД Сергея Вязалова и первого замминистра иностранных дел Владимира Титова.

Ранее Владимир Путин подписал специальный указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за границей. В случае изъятия прав на российское имущество за рубежом, будет вводиться внешнее управление на активы недружественных стран.

В указе предполагается, что внешнее управление активами недружественных России стран может прекратиться по решению главы государства.