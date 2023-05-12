Правительство России не поддержало инициативу об освобождении от мобилизации не проходивших срочную службу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Комиссия в правительстве России, разбирающая новые законодательные инициативы, не поддержала законопроект, в котором предлагалось освободить граждан, не проходивших срочную службу в армии, от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. Поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" были внесены в Госдуму депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым.

Как отметили в правительстве, расширение перечня граждан, которым по закону будет положена отсрочка или освобождение от частичной мобилизации, нецелесообразно в случае, если стране понадобится развернуть резервы воинских сил в ответ на внешнюю агрессию.

Также автору инициативы указали на то, что в пояснительной записке к законопроекту не приведены аналитические данные, которые позволили бы понять масштабы правоприменительной практики. Не ясно сколько именно граждан попадут под действие инициативы, что не позволяет оценить степень влияния на обеспечение мобилизационного развёртывания Вооружённых сил России. В связи с этим законопроект предписали существенно доработать.