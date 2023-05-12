Моногорода Кузбасса собираются получить финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Моногорода Кузбасса могут рассчитывать на финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры. Глава региона Сергей Цивилев поручил главам 24 муниципалитетов доработать заявки на получение от корпорации безвозмездной помощи.

«Нами подготовлены изменения в постановление Правительства РФ, предусматривающие преобразование моногородов в округа. Надеемся, что это предложение будет поддержано, и все 24 моногорода Кузбасса смогут получить невозвратное финансирование», – сообщила ранее управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Кроме того, корпорация будет содействовать развитию в регионе бизнес-инициатив. «Кузбасс заинтересован в развитии предпринимательской инициативы, ведь это вложения в экономику региона, новые рабочие места, - отметил Сергей Цивилев. - Льготные займы и возможности инфраструктурного сопровождения, которые предоставляет ВЭБ.РФ, могут дополнить региональные преференции, которые у нас есть для малого и среднего бизнеса».