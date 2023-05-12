Путин провёл совещание с членами Совбеза по вопросам участия России в международных организациях Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции. На повестке дня - членство и участие России в некоторых международных организациях. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», - начал совещание Путин.

В заседании приняли участие высшие руководители российских управлений и ведомств, такие как: Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин и Сергей Иванов.

Докладчиком по теме выступил глава МИД России Сергей Лавров. Подробности обсуждения на данный момент не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Евросоюз призвал Грузию ввести односторонние санкции против России, намекнув на то, что это повлияет на решение о приёме страны в ряды ЕС.