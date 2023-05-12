Bloomberg: Евросоюз хочет официально прекратить поставки по нефтепроводу “Дружба” в ФРГ и Польшу

ЕС хочет официально остановить поставки нефти в ФРГ и Польшу по нефтепроводу "Дружба" Фото: DPA/ТАСС

Агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе предложили официально остановить поставки по нефтепроводу “Дружба” в Германию и Польшу, но при этом продолжить поставку в Венгрию, Словакию и Чехию.

“ЕС предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу”, – пишет издание. Также в статье отмечено, что исключения для некоторых стран были предусмотрены в рамках санкций Евросоюза, однако существуют предложения отменить особое положение этих стран.

Напомним, недавно представитель польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек сообщил, что ежедневные убытки концерна из-за запрета российской нефти составляют примерно 27 миллионов долларов. При этом, по его словам, полный отказ от российского сырья в данный момент невозможен и требует развития логистики.

Также недавно издание EUobserver сообщило, что в Еврокомиссии пришли к выводу о том, что временное исключение, предоставленное Германии для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода "Дружба", должно прекратиться.

В апреле Польша предлагала в рамках нового санкционного пакета ввести запрет импорта нефти по северной части российского трубопровода “Дружба”, а также запретить импорт российских алмазов, природного газа, и ограничить сотрудничество в сфере ядерной энергетики.