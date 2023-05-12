ВЦИОМ: более 80% граждан России доверяют президенту Владимиру Путину Фото: REUTERS

Согласно опросу, 80,9% граждан Российской Федерации доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на их сайте.

За неделю этот показатель повысился на 1,1 процентных пункта.

Также по данным этого же опроса, 77,1% опрошенных одобряют деятельность главы государства. Помимо этого повысился рейтинг доверия граждан Михаилу Мишустину, Геннадию Зюганову, Леониду Слуцкому и Сергею Миронову.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил высокий рейтинг доверия граждан Владимиру Путину в разговоре с обозревателем KP.RU Александром Гамовым. Он заявил, что высокое доверие — следствие того, что глава государства принимает меры, ориентированные на стабильное будущее жителей страны.