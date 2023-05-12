В Крыму задержали мужчину за передачу Киеву видео с отправкой техники в зону СВО

ФСБ задержала в Крыму россиянина, передававшего развединформацию украинским спецслужбам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, подозреваемого в передаче украинских спецслужбам видео с военной техникой ВС России. По сообщению ведомства, полученное от крымчанина видео было использовано украинскими военными для нанесения ракетных ударов.

“Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники министерства обороны в направлении зоны проведения специальной военной операции”, – сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Напомним, недавно Федеральная Служба Безопасности задержала в Крыму россиянина, готовившего теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе, а за неделю до этого крымская ФСБ задержала украинского диверсанта, готовившего под руководством украинских кураторов подрыв крупного объекта энергосистемы в Керчи.