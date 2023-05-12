Россиянки мечтают об отпуске на море, а мужчины хотят провести его дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето – сезон отпуском и многие давно начали готовиться и выбирать для себя подходящие варианты. Но, как показывают опросы, вкусы у россиян расходятся: женщины считают надо ехать на море, а мужчины предпочитают проводить свободное время дома.

За море выступают 17% респондентов, среди них преобладает прекрасная половина человечества. 14% настаивают – лучше быть дома. Уехать за город на дачу или в деревню хотят 11% опрошенных.

Рассуждая о поездках, большинство намерены поехать в Крым, на второй стройке по популярности курорты Краснодарского края. Третья позиция у ближайших озера или реки. На этом же месте зарубежные туры в Турцию или Египет.

Завершает список самых популярных направлений Байкал, Дагестан и Абхазия, пишет "Газета.ru".

Тем временем, визовый режим с Грузией перестанет действовать в России 15 мая, следует из указа президента Владимира Путина. Еще одним документом глава государства снял действовавший с 2019 года запрет для российских компаний на полеты в Грузию, передает RT.

Российские авиакомпании готовятся выполнять прямые полеты в Грузию уже со второй половины мая, сообщает ФАН.

А вот средний бюджет недельного отпуска россиян за последний год вырос и составил 46 тысяч рублей. Самые высокие бюджетные ожидания зафиксировали у москвичей, жителям столицы необходимо минимум 55 тысячи рублей за одного человек, передает "360".