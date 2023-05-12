В Калининграде назвали попыткой оседлать медиатренд инициативу Литвы переименовать город

В Литве предложили переименовать Калининград в Караляучюс Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Калининградские власти назвали инициативу Литвы по переименованию Калининграда не заслуживающей внимания попыткой оседлать медиатренд из Польши.

“Инициатива двух депутатов Литовского парламента в настоящее время не заслуживает внимания, поскольку не носит официального статуса”, – заявил агентству РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Без официальных решений, по его словам, данное предложение является не более чем попыткой “оседлать медиатренд”.

В пятницу, 12 мая, издание Alfa сообщило, что литовские депутаты обратились в Госкомиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс. Ранее Польша на официальном уровне утвердила новое название российского города – Крулевец.

В Польше это оправдывают тем, что это название для них является традиционным, а имя советского государственного деятеля Михаила Калинина, которое бывший Кенигсберг получил в 1946 году, воспринимается ими «негативно». Однако, данная инициатива может на самом деле оказаться первым, пусть и очень осторожным, шагом на пути к реальной аннексии Польшей Калининградской области с ее столицей.