Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования в России Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 12 мая, подписал указ, по которому в России будет реализован пилотный проект по изменению уровней высшего образования.

Согласно документу, планируется установить несколько уровней высшего образования. Это базовое высшее образование, специализированное высшее образование, а также аспирантура. Кроме того, предусмотрено и несколько уровней специализированного высшего образования. Это магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Указ предусматривает, что пилотный проект будет реализован в 2023-2024 годах и в 2025-2026 годах в шести российских университетах.

Кроме того, согласно тексту указа, молодые люди, которые получили образование в вузах по программам специалитета, смогут дальше поступать в магистратуру.

Документом также устанавливаются сроки обучения по программам базового и специализированного высшего образования. В первом случае это от 4 до 6 лет, во втором – от 1 года до 3 лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, в апреле 2023 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, какой будет новая система высшего образования в России. Он пояснил, что она будет трехступенчатой.

Первая ступень – это базовое высшее образование со сроком обучения от четырех до шести лет. Специализированное высшее образование будет включать магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Наконец, третья ступень – это аспирантура.