Власти России разработают меры для возвращения граждан из-за рубежа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил внести в Концепцию государственной миграционной политики ряд изменений, направленных на сдерживание оттока россиян в другие страны. Прежде всего предлагается делать это через улучшение качества жизни граждан, о чём говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

«В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», - сказано в указе президента.

Также указ предполагает развитие общей привлекательности России для переезда и возвращения уже уехавших граждан, в том числе жителей новых российских регионов, которые уехали в третьи страны с 2014 года. В целом вся миграционная политика РФ должна быть скорректирована с учётом той угрозы, которую представляют Вооружённые силы Украины для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин подписал указ о начале пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в России.