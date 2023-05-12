Читатели DM высмеяли Зеленского, которому отказали в выступлении с речью на Евровидении Фото: REUTERS

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали решение Европейского вещательного союза, который отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности сделать видеообращение к аудитории музыкального конкурса «Евровидение».

Так, один из читателей напомнил, что в прошлом году Зеленский обещал, что Евровидение состоится в Крыму, и назвал украинского лидера клоуном.

Другой заявил, что президент Украины никогда никого не благодарит, а только постоянно что-то требует. С ним согласился еще один комментатор, заявив, что Зеленскому кажется, что тот имеет «на все право».

По мнению читателей таблоида, украинский лидер радуется тому, что Великобритания тратит миллиарды на конфликт, в который вообще не должна была вмешиваться, из-за чего в стране растет стоимость жизни. В связи с этим, комментаторы назвали Зеленского «наглой сволочью».

«Этой воинствующей марионетке элиты надо взять выходной», - резюмировали они.

Европейский вещательный союз отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности сделать видеообращение к аудитории музыкального конкурса «Евровидение». Об этом пишет издание The Times.

Напомним, Европейский вещательный союз объяснил отказ Зеленскому в выступлении с речью в финале Евровидения тем, что одним из принципов конкурса является его аполитичность.

Стоит отметить, что президент Украины старается использовать любую возможность для выступления перед зарубежной аудиторией. К примеру, прошлым летом Зеленский в режиме онлайн выступил на Гластонберийском музыкальном фестивале, который состоялся в Англии.