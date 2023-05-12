В Европе заявили, что ВСУ потеряли менее 15 тысяч военных в ходе конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Портал Euractiv сообщил, что по данным разведки ЕС с начала спецоперации на Украине Киев потерял менее 15 тысяч бойцов. Согласно внутреннему меморандуму Евросоюза, Украина в ходе конфликта потеряла 13 тысяч военнослужащих убитыми и 35 тысяч ранеными. На портале отметили, что эти данные основаны на информации Киева, сообщениях СМИ и утечках разведданных.

Однако, в конце 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что за украинская армия в ходе спецоперации потеряла более ста тысяч военных.

По сообщению Министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия только за февраль 2023 года потеряла более 11 тысяч человек.

Издание Asia Times сообщало, что в ходе активной фазы украинского кризиса ВСУ потеряли убитыми почти всех бойцов, прошедших военную подготовку под руководством специалистов НАТО с 2014 по 2022 год.

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что сейчас в рядах ВСУ остались лишь солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и поверхностной подготовкой, а на Западе все больше сомневаются в возможности Киева достичь обещанных результатов на поле боя.