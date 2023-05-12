Захара Прилепина снова ввели в медикаментозный сон после успешной операции

Захара Прилепина снова ввели в медикаментозную кому после успешной операции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Второй этап операции писателя Захара Прилепина, во время которой специалисты производят фиксацию переломов обеих ног публициста, прошёл успешно. Прилепина снова ввели в медикаментозный сон, врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

«Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращивания», - заявили в пресс-службе.

Искусственный сон был необходим публицисту для того, чтобы плавно вывести его из наркоза. Несколько дней Прилепин пробудет в палате интенсивной терапии, врачи приняли решение не перевозить пациента в другую палату для скорейшего восстановления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава СК Александр Бастрыкин назвал покушение на Захара Прилепина операцией украинских спецслужб. Напомним, что автомобиль писателя был подорван утром 6 мая 2023 года. Публицист серьёзно пострадал, врачи диагностировали переломы обеих ног.