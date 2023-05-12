Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев хочет полностью завершить конфликт к зиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что Киев хочет завершить конфликт к зиме этого года.

Данилов пояснил, что у Украины есть план, согласно которому она намерена вернуть страну в границы 1991 года. По его словам, неважно, сколько для этого будет проведено операций.

«Мы не будем ограничены временем. Мы будем сражаться столько, сколько потребуется», - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины, секретарь СНБО заявил, что «с учетом всех факторов мероприятия начнутся в нужный срок».

«Мы должны начать вовремя, не рано и не поздно», - заявил Данилов.

Стоит отметить, что обещанное Киевом контрнаступление постоянно откладывается. Так, в четверг, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для его подготовки.

В свою очередь, по мнению военного эксперта Алексея Борзенко, украинский лидер врет и никакого откладывания наступления нет. По его словам, сейчас идет период накопления сил и средств. Борзенко подчеркнул, что российские войска полностью готовы к наступлению ВСУ.

Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло об успешном отражении атак украинских войск, а также об уничтожении складов с вооружением ВСУ.