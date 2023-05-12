Что произошло за день 12 мая: главные события

Путин подписал указ о пилотном проекте по реформированию высшего образования в России Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 12 мая, подписал указ, по которому в России будет реализован пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Документ предполагает несколько уровней высшего образования: базовое высшее образование, специализированное высшее образование, а также аспирантура. Проект будет реализован в 2023-2024 годах и в 2025-2026 годах в шести российских вузах.

Тем временем сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам видео с военной техникой Вооруженных сил РФ. По сообщению ведомства, полученное от крымчанина видео было использовано украинскими военными для нанесения ракетных ударов.

В пятницу, 12 мая, также стало известно о том, что власти России разработают меры для возвращения граждан из-за рубежа. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. В первую очередь, сдержать отток россиян в другие страны предлагается делать это через улучшение качества жизни граждан.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставку Украине британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, заявил, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу за его высказывания о том, что Россия якобы вмешивается в турецкие выборы президента. По словам Эрдогана, его оппоненту стоило бы обратить внимание на реальное вмешательство США и Евросоюза.