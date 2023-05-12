«Правовые импотенты»: Медведев высказался о ценности Международного уголовного суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал деятельность, и в целом необходимость такого органа как Международный уголовный суд (МУС), подчеркнув, что это «маловразумительная, маргинальная и бессмысленная» структура, берущая взятки у США. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная, бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны», - говорит Медведев.

По мнению зампреда, если крупнейшие страны мира не признают юрисдикцию какого-либо органа, значит он постфактум не имеет смысла, и собрались там «правовые импотенты». Также Медведев призвал вспомнить случаи, когда МУС возбуждал дела по фактам многочисленных случаев военной агрессии США за последние 70 лет, уточнив, что таковых практически нет.

Медведев уверен, что МУС возбуждает дела против высших должностных лиц в России по указке США, так как американцы спонсируют эту структуру от и до, а следовательно - имеют право «заказывать музыку».

Ранее KP.RU сообщил о том, что Следственный комитет России объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.