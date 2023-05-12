Психолог рассказала, что делать если ваш ребенок стал инициатором травли Фото: Shutterstock

Если ребенок стал инициатором травли, наверняка таким способом он пытается реализовать свою незакрытую потребность и важно выяснить, какую именно. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анна Макарчук.

Родителям стоит объяснить ребенку, что его действия могут привести к неприятным последствиям, но главное делать это не в грубой форме, чтобы не довести его до стресса или депрессии.

Если ребенок часто заведен и имеет проблемы с постоянной усталостью на фоне стресса, можно отдать его в спортивную секцию, поскольку физические нагрузки позволяют привести мысли в порядок и избавиться негативных мыслей. Такой совет дал психолог Евгений Идзиковский в беседе с Life.ru.

При этом вопреки расхожему мнению, обычно у детей с проблемами психического состояния довольно высокий интеллект и они умело скрывают проблемы внутри. Об этом рассказали на сайте Пятого канала.

Также специалист Николай Ягодкин рассказал, что именно частый стресс в детстве и нежелание избавляться от внутренних проблем, может приводить к серьезным психическим расстройствам в дальнейшем.

Именно поэтому стоит внимательно следить за ребенком и обращать внимание на любые изменения в его поведении.