Медведев заявил, что исполнение ордера МУС на арест президента страны грозит миру началом войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 12 мая, заявил, что за выдачей ордена на арест президента страны Международным уголовным судом (МУС) может последовать начало войны.

По мнению Медведева, МУС, принимая такие решения, выступает «в качестве политического инструмента поджигателей войны».

«Что такое ордер на арест иностранного лидера? Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет», - заявил зампред Совбеза, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам политика, решения в МУС принимают «какие-то непонятные и никому не известные» люди.

«Они должны понимать свою ответственность перед судьбой всего мирового сообщества», - подчеркнул Медведев.

Как ранее писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый РФ МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда прокомментировала, что решения этого суда не имеют никакого значения для России, потому что Москва не является участником Римского статуса.