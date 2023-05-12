Российского туриста смыло волной и унесло в море в Таиланде Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Россиянина смыло волной в Таиланде. Его не могут найти уже несколько часов. ЧП случилось на Пхукете. В Посольстве РФ в Таиланде сообщили, что пропавший находился на скале вместе с друзьями. Утром, 12 мая четверо туристов поднялись на мыс Промтеп, в районе Равай. В какой-то момент море разволновалось и сушу накрыла большая волна.

Все четверо оказались в воде, троим удалось выбраться самим, а вот судьба 32-летнего Юрия Смояна до сих пор не известна. Скорее всего, мужчину внесло в открытое море.

Один итз пострадавших россиян попал в больницу.

Мэр Равай Арун Солос сообщил, что экстренные службы узнали о происшествии около 09:30 и сразу приступили к поиску. Спасатели обследуют акваторию, применяются дроны, так есть надежда найти россиянина с воздуха.

В посольстве подчеркнули, что поиски соотечественника будут вестись еще несколько дней, но шансов найти его живым с каждым часом все меньше, передают "Новые известия".

В 2017 году был случай, когда российский турист сутки провел в океане в Таиланде. Его отнесло подводным течением от лодок и мужчина потерялся. Но тогда все закончилось хорошо.