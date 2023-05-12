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НовостиОбщество12 мая 2023 16:15

Психолог посоветовала не рассказывать на сайтах знакомств детали личной жизни, чтобы не попасться мошенникам

Эксперт раскрыла схему мошенников на сайтах знакомств
Елена АКИМОВА
Психолог посоветовала не рассказывать на сайтах знакомств детали личной жизни, чтобы не попасться мошенникам

Психолог посоветовала не рассказывать на сайтах знакомств детали личной жизни, чтобы не попасться мошенникам

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Многие ищут свою вторую половинку на сайтах знакомств и часто нарываются на мошенников. Обычно такие люди умеют втереться в доверие и цель их – выманить у жертвы деньги. Они наживаются на эмоциях одиноких людей.

Чаще всего, профили преступников поддельные, а личная жизнь полна непреодолимых трудностей.

Им нужны деньги на лечение, для бизнеса, на билет, а свои миллионы оказались заблокированы на счетах.

Системный психолог Анна Белоусова рассказала, как распознать мошенника, который хочет обмануть, а не просто познакомиться.

Люди вступают в отношения, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности: заботу, ласку, любовь, внимание.

- Мошенники могут вычислять потребности человека через общение и разговоры. Как правило, они хорошие психологи, –говорит Белоусова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они быстро выясняют, на что можно надавить и как манипулировать. На этот крючок клюют те, кто не вышел из детской позиции. Нужно научиться быть родителем самому себе, тогда не придется искать у партнера недостающих эмоций.

Это переведет отношения на новый уровень и у мошенников не будет рычагов для манипуляций.