Психолог посоветовала не рассказывать на сайтах знакомств детали личной жизни, чтобы не попасться мошенникам Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Многие ищут свою вторую половинку на сайтах знакомств и часто нарываются на мошенников. Обычно такие люди умеют втереться в доверие и цель их – выманить у жертвы деньги. Они наживаются на эмоциях одиноких людей.

Чаще всего, профили преступников поддельные, а личная жизнь полна непреодолимых трудностей.

Им нужны деньги на лечение, для бизнеса, на билет, а свои миллионы оказались заблокированы на счетах.

Системный психолог Анна Белоусова рассказала, как распознать мошенника, который хочет обмануть, а не просто познакомиться.

Люди вступают в отношения, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности: заботу, ласку, любовь, внимание.

- Мошенники могут вычислять потребности человека через общение и разговоры. Как правило, они хорошие психологи, –говорит Белоусова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они быстро выясняют, на что можно надавить и как манипулировать. На этот крючок клюют те, кто не вышел из детской позиции. Нужно научиться быть родителем самому себе, тогда не придется искать у партнера недостающих эмоций.

Это переведет отношения на новый уровень и у мошенников не будет рычагов для манипуляций.