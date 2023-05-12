Экономист рассказал, как сохранить деньги от раздела при разводе

Экономист рассказал, как сохранить деньги от раздела при развод Фото: Shutterstock

Если человек переживает за свои накопления и думает, как обезопасить личные сбережения при разводе, стоит заранее подумать о брачном контракте. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» экономист Юлия Питка.

Еще одним вариантом может стать вложение в своих родителей, на которых можно оформлять собственную недвижимость или же хранить на их счетах свои накопления.

При этом, чтобы не только сохранить имеющееся, но и накопить больше денег, необходимо выработать полезные привычки и о некоторых из них рассказали на сайте ОТР, со слов финансового советника Сергея Кикевича.

Он рекомендует откладывать с каждой зарплаты хотя бы 5% и не важно какая это будет сумма, важна постоянность.

Также на портале RT рассказали, что для накопления средств стоит применять именно системный подход. Этот совет они передали со слов сертифицированного финансового консультанта Татьяны Волковой.

Помимо системности, необходимо всегда искать возможности больше экономить и пользоваться акциями, кэшбеком и всевозможными скидками.