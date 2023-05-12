Депутат Госдумы Журова считает, что Китай способен склонить Украину к переговорам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учитывая ресурсы Китая, есть шанс того, что он сможет склонить Украину к мирными переговорам. Пекин может предложить различные экономические льготы или участие в совместных проектах. Такое заявление сделала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

При этом она отметила, что Украина в большей степени заинтересована в партнерстве с Европой, но экономика Китая может склонить Киев на их сторону.

Также и глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Китай может сыграть большую роль в урегулировании ситуации на Украине. К такому выводу она пришла после общения с китайским коллегой, а ее слова приводит портал RT.

При этом уже многим стало понятно, что за громогласными обещаниями украинского руководства, весь мир видит, как ВСУ трещит по швам. На портале 360tv военный эксперт Евгений Михайлов призвал не относиться серьезно к заявлениям Минобороны Украины.

Все вбросы, которые исходят из Киева, нацелены лишь на то, чтобы показать свою живучесть для западных партнеров, которые все чаще намекают на необходимость начать переговоры.