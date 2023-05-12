Зеленский ввёл санкции против партнёров и сотрудников комбината «Запорожсталь» Фото: REUTERS

12 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом «Запорожсталь», который входит в комплекс компаний украинского предпринимателя Рината Ахметова. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

Как заявил Зеленский, все попавшие под санкции лица, якобы, ответственны за «вредящие Украине связи с Россией», и через них, мол, РФ осуществляла контроль над предприятием. Официально указы украинского президента пока не опубликованы.

Также Зеленский сообщил о том, что был запущен процесс конфискации российской доли «Запорожстали», чтобы предприятие «работало на экономику Украины». Напомним, что данный металлургический комбинат является крупнейшим во всей Европе.

Ранее KP.RU сообщил о том, что офис Зеленского раскритиковал западных чиновников за то, что они «слишком медленно» вводят новые санкции против России.