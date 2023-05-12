Военный эксперт Кошкин: Украина хочет использовать тему с контрнаступлением для торга с Западом Фото: REUTERS

Киев планирует использовать тему возможного контрнаступления в качестве совершения какой-то сделки с западными партнерами. Возможно Зеленский хочет получить больше ресурсов, постоянно оттягивая начало действий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт полковник запаса Андрей Кошкин.

Также он отметил, что все свидетельствует о том, что ВСУ не готовы к контрнаступлению, о чем они и сами постоянно говорят.

При этом на Западе считают, что именно контрнаступление может подготовить почву для диалога с Россией. Чиновники западных стран рассчитывают, что переговоры начнутся уже к концу года. Об этом рассказали на портале RT.

Только в это время Украина оттягивает контрнаступление даже не смотря на давление Запада, поскольку руководство точно знает о неминуемом провале. На портале Life.ru привели слова генерал-майора авиации и Героя России Сергея Липового, который заявил, что все передаваемое Киеву вооружение разворовывается и распродается, а треть и вовсе не доходит до Украины.