Отказ от российского газа способен уничтожить химическую промышленность и сельское хозяйство ЕС Фото: Shutterstock

После введения Евросоюзом санкций против России, многие страны сами начали чувствовать ухудшение ситуации во многих направлениях в стране. Сельское хозяйство и химическая промышленность стран Европы находится на грани краха из-за отказа от российского газа. Об этом рассказывают «Известия».

Аграрный сектор в Германии уже терпит немалые убытки, после того, как цена на удобрения подскочила «до небес».

При этом уже давно известно, что отказ от российской нефти и газа обходится многим компаниям в Европе в десятки миллионов долларов, но они обсуждают внесение в 11-й пакет санкций официальную остановку поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом поведали на сайте Пятого канала.

Но политолог Юрий Светов заявил, что новые санкции Евросоюза больше похожи на «жест отчаяния». На портале «ФАН» привели его слова о том, что их запреты никак не снижают мировой спрос на российскую нефть.