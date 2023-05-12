Илон Маск назвал имя нового гендиректора Twitter Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск в пятницу, 12 мая, рассказал, кто стал новым генеральным директором Twitter. Этот пост заняла Линда Яккарино, которая ранее была топ-менеджером компании NBCUniversal.

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter!» - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что Яккарино, в первую очередь, сосредоточится на бизнес-процессах, происходящих в компании, тогда как сам Маск займется дизайном и разработкой новых технологий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Маск сообщил, что планирует покинуть пост генерального директора Twitter, и что уже нашел кандидата себе на замену, но его имя называть не стал.

Напомним, американский миллиардер возглавил соцсеть в 2022 году, когда завершил сделку по приобретению компании. Тогда Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках.

Также сообщалось, что Илон Маск намерен превратить Twitter «в самый точный источник информации».