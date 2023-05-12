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НовостиВ мире12 мая 2023 17:30

Илон Маск назвал имя нового гендиректора Twitter

Илон Маск подтвердил, что новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино
Екатерина КОСОБОКОВА
Илон Маск назвал имя нового гендиректора Twitter

Илон Маск назвал имя нового гендиректора Twitter

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск в пятницу, 12 мая, рассказал, кто стал новым генеральным директором Twitter. Этот пост заняла Линда Яккарино, которая ранее была топ-менеджером компании NBCUniversal.

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter!» - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что Яккарино, в первую очередь, сосредоточится на бизнес-процессах, происходящих в компании, тогда как сам Маск займется дизайном и разработкой новых технологий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Маск сообщил, что планирует покинуть пост генерального директора Twitter, и что уже нашел кандидата себе на замену, но его имя называть не стал.

Напомним, американский миллиардер возглавил соцсеть в 2022 году, когда завершил сделку по приобретению компании. Тогда Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках.

Также сообщалось, что Илон Маск намерен превратить Twitter «в самый точный источник информации».