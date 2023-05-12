Аналитик Джиоев назвал укрепление рубля возвратом к равновесным уровням Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Происходящее сейчас укрепление рубля — возврат к равновесным уровням. При этом происходящее с российской валютой нельзя назвать «стремительным удорожанием». Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал аналитик Александр Джиоев.

Он также отметил, что на данный момент все фундаментальные факторы указывают на то, что даже в долгой перспективе рубль будет укрепляться, поскольку инфляция в России стала умеренной, а прогнозы по экономике постоянно улучшаются.

Некоторые эксперты прогнозируют, что курс доллара в ближайшее время будет находиться на отметке в 74-76 рублей и во всем мире наблюдается тенденция к ослаблению доллара.

Об этом свидетельствуют и снижающиеся курсы доллара и евро. На портале 360tv рассказали, что евро подешевел ниже 83 рублей впервые с третьего апреля, а курс доллара опустился ниже 76 рублей.