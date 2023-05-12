Минобороны России призвало граждан игнорировать электронные письма с «повестками» Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство обороны России обратилось к гражданам, с призывом игнорировать рассылку якобы «повесток» в военкоматы через электронную почту. Такая рассылка не предусмотрена законами Российской Федерации, и ею занимаются мошенники и украинские провокаторы. Сообщение ведомства было распространено в пятницу, 12 мая 2023 года.

«С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки», - пишут в Минобороны.

Через такие письма распространяются вредоносные программы, передающие персональные данные граждан мошенникам. В ведомстве ещё раз напомнили, что подобный способ рассылки повесток, мобилизационных предписаний и иных документов для воинского учёта не предусмотрен российским законодательством.

Ещё одно предупреждение МО РФ коснулось мошеннических звонков. Так, супруга одного из военнослужащих сообщила на горячую линию ведомства, что с ней связались якобы сотрудники военкомата, посулив увеличение выплат её мужу, для чего нужно было назвать данные банковских карт. Сотрудники военкомата никогда не просят предоставления личных данных и данных, касающихся банковских счетов граждан, заверили в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщил о том, что жители Амурской области столкнулись с массовой рассылкой фейковых повесток, присылаемых через электронную почту.