Военный эксперт Литовкин: Киев может завершить конфликт только капитуляцией Фото: Дмитрий СТЕШИН

При всем желании, Киев может завершить конфликт к зиме, только капитуляцией. Именно так прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова военный эксперт Виктор Литовкин. Его слова привели на портале NEWS.ru.

Он отметил, что если Данилов действительно думает, что украинским войскам по силам победить ракетно-ядерную державу, то его можно назвать только фантазером. По его словам, всему миру понятно, что украинские войска не способны одержать победу и просто вводят в заблуждение Запад.

При этом ранее сам Данилов заявлял, что Украину постоянно хотят принудить к переговорам их западные партнеры. Он сказал, что сейчас уже запущена большая кампания по принуждению к мирным переговорам на условиях России.

Именно для этого в данный момент идет всяческое нагнетание ситуации.