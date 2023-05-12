Reuters: Гросси представит в ООН соглашение по защите Запорожской АЭС в мае 2023 года Фото: REUTERS

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит в ООН, представив соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на четырёх сотрудников дипломатических миссий.

Точной даты, когда Гросси поедет представлять соглашение в ООН, пока нет. Один из собеседников агентства отметил, что первоначальный проект соглашения выглядит «многообещающе», а другой заявил, что если раньше Украина всеми способами мешала работе МАГАТЭ и достижению консенсуса по вопросу ЗАЭС, теперь выступает за представление соглашения в ООН.

Напомним, что ситуация вокруг ЗАЭС обострилась после того как российские войска взяли станцию под контроль, и ВСУ начали регулярно обстреливать объект. Станция получила ряд повреждений, после чего её заблаговременно отключили. Сейчас обстановка накаляется на фоне попытки украинского контрнаступления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава МАГАТЭ Гросси назвал обстановку вокруг Запорожской АЭС всё более и более тревожной.