Посол России Келин заявил, что Британия передала Киеву ракеты для удара по российским городам

Посол Келин заявил, что Британия передала Киеву ракеты для удара по российским городам Фото: REUTERS

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что Лондон передал Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности Storm Shadow, для того, чтобы те могли наносить удары по городам и селам в России.

«В прошлом западные страны были достаточно предусмотрительны, чтобы не поставлять Киеву подобное оружие. Для нас очевидно, что нынешний шаг предпринят Лондоном, чтобы Киев мог наносить удары по российским городам и селам, включая территорию Крыма», - цитирует агентство ТАСС российского посла, который выступил перед членами созданного в 1906 году "Русского клуба Оксфорда".

В посольстве также выразили сожаление по поводу того, что Британия, которая не имеет никакого отношения к конфликту, делает шаги в сторону его затягивания и обострения. Лондон несет полную ответственность за последствия своего решения, отметили в диппредставительстве.

Ранее американские СМИ сообщили, что Киев получил ракеты Storm Shadow. Позже глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине такого оружия.

В свою очередь, в МИД России, комментируя передачу Великобританией ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow, заявили, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения такого оружия. В ведомстве подчеркнули, что оценивают такое решение Лондона как его «очередной крайне враждебный шаг», нацеленный на дальнейшее накачивание Украины оружием и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне спецоперации.