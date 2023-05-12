Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за ситуации на Украине Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в пятницу, 12 мая, заявил, что отношения ЕС и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию прекратить конфликт на Украине.

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», - цитирует Борреля ТАСС.

Политик назвал две проблемы стратегической безопасности с Китаем, которые есть у Евросоюза. Это Тайвань и Украина.

Боррель также заявил о необходимости проведения большой работы для того, чтобы сбалансировать торговые отношения между Евросоюзом и Китаем.

Как писал сайт KP.RU, ранее Боррель заявлял, что в Европе считают единственно возможным вариантом дипломатического решения конфликта на Украине план президента страны Владимира Зеленского, а мирный план Китая не воспринимается всерьез.