Швейцария заявила о невозможности использовать активы ЦБ России для восстановления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель службы информации государственного секретариата экономики Швейцарии Антье Берчи заявила о том, что в Берне считают невозможным использование заблокированных денег российского Центрального банка для восстановления Украины.

В то же время она сообщила ТАСС, что в Евросоюзе продолжается обсуждение данной темы, и Швейцария внимательно следит за такими дискуссиями.

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что власти страны допускают возможность использования замороженных денег Банка России для восстановления Украины. Он пояснил, что теоретически такое возможно.

По словам Майенфиша, речь идет о сумме в размере 8,3 млрд долларов. В то же время чиновник добавил, что в целом Швейцария будет руководствоваться в этом вопросе позицией Евросоюза.

Как ранее писал сайт KP.RU, Швейцария заблокировала российские активы на общую сумму 6,3 млрд долларов.