ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами «Гром» Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Луганск двумя крылатыми ракетами, предположительно ОТРК «Гром», в результате чего разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий, об этом сообщили в Telegram-канале в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) ЛНР.

«В результате обстрела г. Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», украинского производства), разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», - заявили в СЦКК ЛНР.

Кроме того, ведомство уточнило, что также повреждено остекление шести жилых домов.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 мая, в Луганске прогремели взрывы, вызванные обстрелом со стороны ВСУ. При атаке на город ВСУ применили ракеты, дальность полёта которых достигает 150 километров.

«ВС Украины при обстреле Луганска использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км», - заявил подполковник Марочко.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал обстрел Луганска со стороны ВСУ, назвав происходящее очередной попыткой Киева запугать мирных граждан.