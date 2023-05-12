Варварский обстрел Луганска ВСУ: Пострадали шесть детей

Шесть детей пострадали из-за обстрела Луганска ВСУ Фото: СЦКК ЛНР

12 мая вооруженные формирования Украины обстреляли двумя крылатыми ракетами город Луганск, в результате обстрела пострадали шестеро детей, разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», также повреждено остекление шести жилых домов.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей», - заявил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Пасечник подчеркнул, что «ранения детей – наша общая боль. Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным!

Глава региона отметил, что будут приложены все усилия для скорейшего выздоровления юных жителей.

Как писал сайт KP.RU, ранее СЦКК ЛНР сообщил, что вооруженные формирования Украины обстреляли город Луганск двумя крылатыми ракетами, предположительно ОТРК «Гром», в результате чего разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам».

Кроме того, оказалось повреждено остекление шести жилых домов.

Ленинский район Луганска сейчас справляется с последствиями отстрела ВСУ. Здесь произошел взрыв в районе бывшего машиностроительного завода. Столбы дыма были видны из разных районов города.

12 мая - в День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска. Обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан, заявил глава региона Леонид Пасечник.