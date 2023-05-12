В результате обстрела Луганска ранен депутат Госдумы Водолацкий Фото: Александр Река/ТАСС

Депутат Государственной думы России Виктор Водолацкий ранен в результате ракетного обстрела города Луганска, об этом сообщили представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий», - сообщает СЦКК.

Как писал сайт KP.RU, 12 мая вооруженные формирования Украины обстреляли двумя крылатыми ракетами город Луганск, в результате обстрела пострадали шестеро детей, разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», также повреждено остекление шести жилых домов.

Напомним,12 мая Луганск отмечает День республики и в этот день он подвергся обстрелу.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрел города в праздник – очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан.