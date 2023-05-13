В Мелитополе задержаны причастные к взрыву и отключению электричества Фото: REUTERS

Лица, причастные к взрыву и отключению энергоснабжения в городе Мелитополе, задержаны, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

«Лица, причастные к данному инциденту, задержаны», - сказал представитель экстренных служб. При этом, каких-либо подробностей не уточнялось.

В ГУП «Таврия-Энерго» сообщили, что после взрыва в Мелитополе сработала защита на подстанции 150 кВ, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, администрация Мелитополя уточнила, что без электроэнергии остались населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка в Мелитопольском районе Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Мелитополе прозвучал мощный взрыв, несколько районов остались без электроснабжения. Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения. В горадминистрации попросили горожан сохранять спокойствие.

Напомним, 12 мая вооруженные формирования Украины обстреляли двумя крылатыми ракетами город Луганск.

В результате обстрела пострадали шестеро детей, был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», также повреждено остекление шести жилых домов.