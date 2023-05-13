Реджеп Эрдоган: Я не могу позволить турецкой оппозиции нападать на Путина и Россию Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на Россию.

«Бай-бай Кемаль (лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить», - заявил Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул, что «наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном».

Как писал сайт KP.RU, за три дня до президентских выборов в Турции на первый план неожиданно вышла российская тематика. Кандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, сделал заявление, в котором по существу, обвинил Россию во вмешательстве в выборы.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», - написал в соцсети Кылычдароглу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это.