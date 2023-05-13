ВГА Харьковской области призвала жителей эвакуироваться из-за участившихся обстрелов ВСУ

В Харьковской области жителей призвали эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российская военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области призвала жителей покинуть регион из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ВГА.

«В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий», - сказано в сообщении.

Власти области пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее вооруженные формирования Украины обстреляли город Луганск двумя крылатыми ракетами, предположительно ОТРК «Гром».

В результате украинских ударов по городу пострадали шесть детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Кроме того, были разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», также повреждено остекление шести жилых домов.