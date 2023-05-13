FT: Киевские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

В Киеве не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, об этом сообщила газета Financial Times.

«За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию», - говорится в статье.

По данным издания, украинские чиновники признают, что Киев вряд ли сможет установить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, «по крайней мере, в этом году».

В публикации отметили, что в Киеве обеспокоены, что, если в ходе контрнаступления не будут взяты значительные территории, Запад начнет сомневаться в необходимости помогать ему и будет настаивать на переговорах между Украиной и РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Washington Post заявили, что украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада.

Отмечалось, что руководство Украины пытается «снизить надежды» от контрнаступления ВСУ.

В частности, задачи для ВСУ усложнялись из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей. Ранее Зеленский жаловался, на проигрыш в небе.

Указывалось, провал украинцев может пошатнуть их поддержку со стороны Запада из-за чего «Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи».