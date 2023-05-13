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НовостиПолитика12 мая 2023 22:39

Байден: США готовы ликвидировать свои запасы химоружия к осени 2023 года

США единственные в мире обладают химическим оружием
Сергей ГАПЧУК
Байден: США готовы ликвидировать свои запасы химоружия к осени 2023 года

Байден: США готовы ликвидировать свои запасы химоружия к осени 2023 года

Фото: REUTERS

Администрация США готова полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия к осени нынешнего года, об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена.

«Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример», - написал Байден.

По его словам, «мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года - веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности».

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 года российское посольство в США призвало Вашингтон уничтожить все их химическое оружие.

В дипведомстве напомнили, что Россия уничтожила все свое химоружие еще в 2017 году, что было подтверждено официально.

Отмечалось, что США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру.

Посольство призвало США ликвидировать все их химическое оружие.