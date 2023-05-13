МИД ЮАР: Посол США извинился после заявления о якобы поставках оружия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал, что перешел черту и извинился, об этом сообщило ведомство.

«После сегодняшней встречи посол... признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», - говорится в заявлении.

В дипведомстве отметили, что страна всемирно известна строгими процедурами, которые сопровождают продажу оружия другим государствам.

Как писал сайт KP.RU, в январе ЮАР обратилась к США с просьбой пересмотреть односторонние санкции.

Отмечалось, что санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы, которые, невзирая на одностороннюю направленность, затрагивают параллельно много стран и вызывают для них серьезные проблемы.

Уточнялось, что можно говорить о нарушении международного или гуманитарного права со стороны государства, когда мировое сообщество, например ООН, поддерживает санкции.