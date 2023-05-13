Блинкен и Кулеба по телефону обсудили подготовку к контрнаступлению Киева Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ и вклад в него партнеров Киева, об этом сообщила пресс-служба госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, подтвердив обязательство со стороны США призвать Россию к ответу и напомнив об обещании президента Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - заявили в дипведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 11 мая Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

12 мая газета New York Times, ссылаясь на экспертов, пришла к выводу, что Зеленский, заявив о том, что контрнаступление ВСУ откладывается, таким образом отправил послание о его возможном провале.

Отмечалось, что того количества техники и боеприпасов, которые получила Украина от западных партнеров, может не хватить для контрнаступления.

13 мая газета Financial Times сообщила, что в Киеве не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь.