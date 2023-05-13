Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, а также Винницкой и Полтавской областях.

Как писал сайт KP.RU, 9 мая воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Ранее тревога была объявлена в нескольких областях Украины, а также в Киеве.

Также 9 мая на Украине в Харькове прогремели три взрыва. Каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщалось. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.

Позже украинские СМИ написали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве.

Мэр Кличко сообщал, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.