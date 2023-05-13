Aftonbladet: 26-летний швед, посчитав экс-одноклассницу российским агентом, напал на нее и зарезал ее мать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шведском городе Эребру мужчина напал на бывшую одноклассницу, заподозрив в ней российского агента, и зарезал ее мать, об этом написала газета Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knq6o4/26-arig-man-atalas-for-knivdadet-i-orebro

Инцидент произошел еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. «Женщина и ее 25-летняя дочь получили очень сильные ножевые ранения в квартире. Мать... скончалась от полученных травм. Теперь 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство», - говорится в статье.

Обвиняемый в ходе допроса указал, что девушка является российским агентом, которая якобы его преследовала.

Прокурор назвал обвиняемого психически неуравновешенным. Сам же преступник не отрицает вину, но считает, что не должен нести уголовную ответственность.

Как писал сайт KP.RU, в июне 2022 года в Германии появился уполномоченный по правам русских. Он занялся защитой русскоязычных соотечественников, подвергающихся притеснениям и дискриминации.

К нему можно будет обратиться за поддержкой и юридической помощью в случае нарушения прав русских, проявления русофобии и любых других нападок по национальному признаку.

Миссию омбудсмена взял на себя депутат Бундестага Евгений Шмидт, известный как принципиальный политик, отстаивающий права русских немцев и русскоговорящих жителей страны.

Он подчеркивал, что в современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности.